Театриум на Серпуховке накрыло «Крошечным океаном»

Репертуар Театриума на Серпуховке пополнился «Крошечным океаном», спектаклем для самых маленьких зрителей. Над постановкой работали режиссеры израильского кукольного театра The Train Theater Лиат Шабтай и Мааян Резник. Ранее они привозили свою постановку в Москву на фестиваль «Гаврош-2016», после чего театр Терезы Дуровой пригласил авторов сделать репертуарную версию — уже с нашими актерами.

Для постановки незатейливой истории о путешествиях двух рыбок в поисках затонувшего корабля был впервые задействован балкон Новой сцены. Спектакль необычный — это предметный театр. На сцене три небольших подсвеченных аквариума, главные герои — красная и серебристая рыбки. Их изображают лоскутки, прикрепленные к палочкам. Кисточка для бритья превратилась в морское чудище, а присоски — в рыб-прилипал. Ложки и поварешки, затонувшие вместе с кораблем, — в музыкальные инструменты, а платье из шкафа — в танцующее привидение. Весь этот нехитрый скарб команда постановщиков и актеров в прямом смысле оживляет, заставляя детей поверить в сказку. И если поначалу малыши замечают: «Они не живые!», то к середине действа искренне сочувствуют персонажам и в едином порыве кричат: «Лыбка, спасайся!».

Нужно отдать должное актрисам — Оксане Варняге и Анне Прокопьевой, зачастую вынужденным выкручиваться из самых непредсказуемых ситуаций, в которые их загоняют маленькие зрители. Именно дети невольно превращают спектакль в иммерсивный театр, добавляя в него неожиданности своими комментариями и действиями. Шумные споры из серии: «Это кастлюля, нет — скаваодка!» явно вызовут улыбку у пап и мам. Бурная реакция малышей вполне оправданна: спектакль получился добротным, сказочным. Здесь видна неординарная фантазия создателей, их нежность и любовь к своему зрителю. Вдобавок ко всему, успеху и интересу детей к подводному миру во многом способствует любимый ими мультфильм «В поисках Немо», рассказывающий о таком же блуждании маленькой рыбки по неизведанным глубинам океана.