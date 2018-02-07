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Кедровый питомник пополнится 600 тыс. саженцев в Калининграде

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Кедровый питомник пополнится 600 тыс. саженцев в поселке Муромское Зеленоградского округа Калининграда, информация об этом размещена на официальном сайте администрации муниципалитета.

В 2018 году в кедровом питомнике планируют высадить порядка 600 тыс. саженцев разнообразных растений. Так, в апреле будут высажены 20 тыс. семян тиса, 40 тыс. саженцев белого ореха, сообщает Калининград.Ru.

Также в кедровом питомнике хотят высадить более 70 тыс. саженцев корейской и сибирской сосны. Планируется разместить на участке лимонник, дикий виноград, женьшень, корейскую пихту и другие растения. К высадке хотят привлечь местную молодежь. Мероприятие позволит воспитать патриотический и экологический настрой в подрастающем поколении.

Инициатором и создателем проекта кедрового питомника является житель Сахалина Иван Санжаров. Он уже вынес предложение об организации в общеобразовательных школах округа своих лесничеств и об озеленении участков общественных территорий. Саженцы для высадки в этих местах он бы мог предоставлять абсолютно безвозмездно.

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