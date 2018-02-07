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Прославленный тренер по хоккею Юрзинов проведет тренировки в Туле

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Тулу и Новомосковск посетит легендарный тренер по хоккею Владимир Юрзинов. Он будет проводить мастер-классы и семинары до 8 февраля.

С Юрзиновым уже встретился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он высказал уверенность в том, что авторитет и опыт прославленного тренера придадут новый импульс развитию хоккея в регионе.

По словам главы региона, хоккей активно развивается в области последние два года. Так, в Новомосковске действуют две ледовые арены, в Туле — пока одна и еще строится Дворец спорта, рассчитанный на 3 тыс. мест.  

«Будем выращивать молодых звездочек хоккея», — цитирует Владимира Юрзинова ИА «Тульские новости».

Агентство отмечает, что сейчас в Тульской области работают 73 аккредитованные спортивные федерации. На всю страну известен, в частности, футбольный клуб «Арсенал».

Владимир Юрзинов является двукратным чемпионом мира и Европы, обладателем Кубка СССР, заслуженным тренером России и СССР.

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