Газета Los Angeles Times сменит владельцев

Американская газета Los Angeles Times сменит владельца, переговоры о продаже своего актива компания Tronc Inc завершит в ближайшее время. По данным ТАСС, о сделке будет объявлено сразу по завершении переговоров. Предварительно, Los Angeles Times у Tronc Inc. купит американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян.

Бизнесмен намерен приобрести и еще одно популярное калифорнийское издание — The San Diego Union-Tribune, сделка оценивается в $500 млн.

Tronc Inc принадлежат, в частности, Chicago Tribune, New York Daily News, Baltimore Sun и Orlando Sentinel.

Портал iz.ru сообщал, что крупнейшему мобильному оператору Казахстана ищут нового владельца.