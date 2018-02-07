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Газета Los Angeles Times сменит владельцев

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американская газета Los Angeles Times сменит владельца, переговоры о продаже своего актива компания Tronc Inc завершит в ближайшее время. По данным ТАСС, о сделке будет объявлено сразу по завершении переговоров. Предварительно, Los Angeles Times у Tronc Inc. купит американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян.

Бизнесмен намерен приобрести и еще одно популярное калифорнийское издание — The San Diego Union-Tribune, сделка оценивается в $500 млн.

Tronc Inc принадлежат, в частности, Chicago Tribune, New York Daily News, Baltimore Sun и Orlando Sentinel.

Портал iz.ru сообщал, что крупнейшему мобильному оператору Казахстана ищут нового владельца.

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