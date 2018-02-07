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Осужденные убирают снег на улицах Татарстана

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Осужденных граждан привлекли к расчистке улиц от снега в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике.

Осужденных граждан, в качестве наказания которым судом назначены исправительные работы, привлекли к расчистке улиц от снега. В общей сложности на улицах республики убирают снег более 500 осужденных, сообщает ProKazan.ru.

Самое большая концентрация работников наблюдается в Автозаводском районе Набережных Челнов. Там обязали расчищать улицы 50 человек. Вид исправительных работ, назначенных судом, назначается органами местного самоуправления совместно с уголовно-исполнительной инспекцией.

Снег, который расчищают осужденные к обязательным работам, является последствием сильного снегопада, который прошел несколько дней назад. Только этой ночью, 7 февраля, для расчистки улиц столицы Татарстана были привлечены 509 единиц специальной техники.

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