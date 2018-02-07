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Тело ребенка нашли на пустыре за станцией метро в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правоохранители Петербурга выясняют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено на пустыре за станцией петербургского метро «Купчино». Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по городу.

В полицию обратился уроженец Узбекистана с заявлением о пропаже 11-летнего сына, который 26 января ушел из квартиры дома 47, корпус 3, по Витебскому проспекту на прогулку и не вернулся. Как сообщают «Дни.ру», во время следственных действий были задержаны 39-летняя мать мальчика и 22-летний муж его старшей сестры, уроженец Киргизии Дастонбек Жалилов. Именно он указал место, где его искать. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли на пустыре вблизи дома 101, корпус 5, по Витебскому проспекту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ИА FlashNord. Проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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