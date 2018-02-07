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Жителей Кургана обязали за свой счет сносить аварийные дома

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Прокуратура Кургана потребовала от городских властей обязать владельцев аварийных домов сносить их за свой счет. Ранее иск, поданный надзорным ведомством, удовлетворила судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда.

Как уточняет ИА «Ура.ру», речь идет о строениях, расположенных на улицах Ломоносова и Комиссаров. В прокуратуре утверждают, что сносом должны заниматься собственники согласно федеральному закону.

Жители домов, признанных аварийными, уже поднимали этот вопрос и даже обращались за разъяснениями в администрацию президента. В прокуратуре между тем говорят, что, в случае если дома не будут снесены, городская администрация запустит процедуру изъятия участков вместе с этими зданиями.

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