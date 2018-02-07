Azur Air отчитается об устранении нарушений на следующей неделе

Авиакомпания Azur Air готова предоставить отчет об устранении нарушений безопасности полетов на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Федеральное агентство воздушного транспорта ограничило сертификат эксплуатанта перевозчика до 20 марта 2018 года из-за того, что компания после проверки в конце прошлого года не устранила все нарушения, связанные с пригодностью самолетов для полетов.

«Azur Air вчера на совещании, которое состоялось в Росавиации, заявила о том, что готова представить документы об устранении недостатков на следующей неделе, но срок у них до 20 марта», — приводит ТАСС комментарий главы Росавиации.

Ранее в ведомстве уточнили, что Azur Air будет предписано прекратить выполнение полетов с 21 марта, если перевозчик не устранит все нарушения.