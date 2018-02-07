Полицейский в Кузбассе нашел хозяйку потерявшейся коровы по ее фото

Полицейский в Кузбассе вернул домой заблудившуюся корову Дусю, которая бродила по улицам поселка шахты «Березовская», сообщает региональный главк МВД.

Участковый обнаружил животное возле местного подразделения противопожарной службы, сфотографировал его и отправился искать хозяйку. По сообщениям, которые поступали в дежурную часть, участковый определил улицу, откуда предположительно ушла корова. Затем опросил сельчан, продемонстрировал им снимок и выяснил двор, где содержалась буренка.

Однако хозяйки дома не оказалось. Спустя некоторое время ему позвонили из противопожарной службы, куда пришла владелица коровы. Она поблагодарила полицейских и вернулась с Дусей домой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что основатель Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на создание «идеальной коровы» $40 млн. Животное будет сочетать высокую производительность и выносливость.