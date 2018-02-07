В Белоруссии откроют девять избирательных участков к выборам в РФ

На территории Республики Беларусь к выборам президента России откроют девять избирательных участков, где граждане РФ смогут реализовать свое избирательное право.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Белоруссии Александра Сурикова.

По словам дипломата, участки будут сформированы в крупнейших местах работы и проживания россиян. Один участок будет открыт в Минске. Россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ в крупных областных городах, в Бобруйске, Ганцевичах и Островце.

Ранее во вторник стало известно, что Явлинский и Титов зарегистрированы кандидатами в президенты. 6 февраля ЦИК зарегистрировала кандидатом на выборах главы государства действующего президента РФ Владимира Путина.