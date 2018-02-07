Директор школы в Сочи уволился после видео со сломанной мебелью

Директор сочинской школы, где учительница сняла видеоролик о сломанных партах и была за это уволена, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в администрации города. Согласно распоряжению мэрии, он был уволен одним днем.

Инцидент произошел в сочинской школе № 4 еще в декабре 2017 года. Преподаватель биологии Елена Носова записала и разместила в социальных сетях видеоролик о сломанной мебели в школьных кабинетах. После этого учительница была уволена якобы за систематическое нарушение устава образовательного учреждения. После случившегося в школе прошла проверка, показавшая, что, как сообщает сайт городского управления образования, мебель испорчена «вследствие бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал попытку уволенного педагога из Сочи привлечь внимание к проблеме сломанной мебели в школе. Он отметил, что по-разному можно относиться к тому, как именно учитель выразила свое несогласие, однако подтолкнуло ее к этому отсутствие своевременной реакции со стороны руководства школы. В школу уже начали завозить новую мебель стоимостью 700 тыс. рублей. Парты и стулья будут поставляться в течение февраля.

Как сообщает телеканал «360», в январе Носова начала собирать подписи к петиции президенту РФ. В документе она указала, что была уволена по статье за то, что рассказала правду. Руководитель управления по образованию и науки Сочи Ольга Медведева встретилась с педагогом и хотела предложить ей работу в любой из ближайших школ, однако женщина отказалась. 29 января губернатор Краснодарского края сообщил, что директор школы договорился с Носовой о снятии увольнения по статье взамен на то, что женщина заберет свое заявление из суда. Директор дважды не являлся в суд на утверждение соглашения. Следующее заседание назначено на 14 февраля.