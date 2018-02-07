Футболист из Крыма впервые получил вызов в юношескую сборную России

Юный футболист был впервые приглашен в одну из юношеских национальных сборных России. Об этом рассказал президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

По его словам, впервые за всё время существования КФС в сборную страны был приглашен крымский спортсмен. Юрий Ветоха назвал это общей победой, которая смогла исполнить мечту обычного мальчика, сообщает ИА «Крыминформ».

На сборах юный футболист появится уже 9 февраля. Всего за 2017 год футбольные академии и школы за пределами республики пополнили 19 футболистов из Крыма. Спортсмены стали игроками таких московских клубов, как «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», а также кубанского клуба «Краснодар».

Также Юрий Ветоха отметил, что в регионе около 7 тыс. детей занимаются футболом. Из них в различных соревнованиях участвует около 5 тыс. детей. Профессиональных футболистов, которые участвуют в чемпионате, на данный момент в Республике Крым около 1,7 тыс. человек.