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Дело о взрыве газа в Самаре передали в отдел особо важных дел

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Дело о взрыве газового баллона в жилом доме в Саратове будет расследовать первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области. Решение принято в связи с причинением сильных травм людям.

НИА «Самара» напоминает, что дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». В настоящее время идет допрос пострадавших. По-прежнему  нет информации о том, кто является подозреваемым.

Портал iz.ru ранее сообщал, что 5 февраля в жилом доме на улице Георгия Димитрова в одной из квартир на 16-м этаже взорвался газовый баллон. Три человека пострадали. Это рабочие, которые делали в квартире ремонт.

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