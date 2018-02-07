Суд в Сыктывкаре рассмотрит иск о снятии с проката «Смерти Сталина»

Иск к Минкультуры РФ с требованием отменить решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» подали в Сыктывкаре два частных лица — юрист фонда «Общественный вердикт» и член правления правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун. Об этом в среду сообщили в канцелярии Сыктывкарского городского суда по гражданским делам.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 15 февраля в 9:30 мск, передает «РИА Новости». Истцы требуют признать незаконным отзыв лицензии у картины «Смерть Сталина». Мезак и Голосун заявляют, что решение Министерства культуры нарушило Конституцию России и Европейскую конвенцию по правам человека.

Эрнест Мезак подчеркнул, что сыктывкарский суд для подачи иска был выбран не случайно — так как именно Республика Коми считалась в прошлом территорией Главного управления лагерей и мест заключения (ГУЛАГ).

«Здесь в каждой семье есть пострадавшие в эпоху репрессий предки, и хочется верить, что суд в состоянии увидеть объективную картину происходящего и вынести правильное решение», — приводит слова Эрнеста Мезака телеканал «360».

По словам юриста, в пункте правил об отзыве прокатного удостоверения, на которое ссылается министр культуры РФ, действительно говорится, что отзыв документа возможен, если запрещенная федеральным законодательством информация была обнаружена при публичной демонстрации фильма. Однако прокатное удостоверение отозвали раньше, и до публичной демонстрации картины дело так и не дошло.

Истцы подчеркивают, что сам запрет фильма напрямую является нарушением статьи 44 Конституции РФ, где указано право каждого гражданина принимать участие в культурной жизни.

Мезак заявил также, что истцы будут настаивать на просмотре картины в рамках судебного заседания, чтобы судьи могли детально изучить предмет спора.

Напомним, сатирическая комедия «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи должна была выйти в прокат 25 января 2018 года. Однако ряд деятелей культуры и общественников обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения картины для проведения более тщательного анализа на предмет соответствия российскому законодательству.

Напомним, ранее власти Белоруссии не нашли в картине «Смерть Сталина» фактов нарушения законов страны, поэтому жители и гости страны смогут посмотреть комедию в кинотеатрах.