Аэропорт Татарстана запустит автобусы для авиапассажиров из Удмуртии

Международный аэропорт Бегишево в Республике Татарстан планирует запустить автобусное сообщение для пассажиров из Удмуртии, об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Феликс Козлов.

Международный аэропорт Татарстана Бегишево планирует запустить автобусы по маршрутному сообщению Ижевск — Аэропорт. Такое решение принято для удобства граждан Удмуртии, которым нужно попасть в аэропорт, передает ИА «Сусанин» со ссылкой на «Интерфакс».

В столице Удмуртии нет собственного международного аэропорта, поэтому жителям республики приходится добираться до аэропортов Республики Татарстан — Бегишево и Казань, а также в аэропорты в городах Пермь, Уфа, Нижнекамск.

Кроме Ижевска, автобусы из Бегишево будут забирать людей в Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске. А в 2017 году был организован рейс для пассажиров из Набережных Челнов.