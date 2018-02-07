СК проверяет обстоятельства смерти полпреда губернатора Ставрополья Коробейникова

Обстоятельства гибели полномочного представителя губернатора Ставрополья Александра Коробейникова изучают сотрудники Следственного комитета. Тело мужчины обнаружено утром в среду, 7 февраля, у него дома, предварительно, он погиб от огнестрельного ранения в грудь.

«Утром 7 февраля он (Коробейников. — Ред.) был обнаружен во дворе частного домовладения с огнестрельным ранением», — сообщила пресс-служба СКР.

На месте обнаружения тела Александра Коробейникова работают оперативники ГУ МВД, следователи СКР и представители прокуратуры. Сайт «Комсомольской правды» отмечает, что приоритетной версией следствия является самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос соседей погибшего, возможных очевидцев, осуществляются действия, предусмотренные в рамках доследственной проверки.

Портал iz.ru сообщил ранее, что в качестве полпреда главы Ставропольского края погибший курировал Минераловодский городской округ, города Лермонтов и Пятигорск.