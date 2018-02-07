Прямой эфир

Лидер СДПГ Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине Германии

0
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел в новом кабмине Германии. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на проект коалиционного договора.

Также отмечается, что бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц станет главой министерство финансов страны. 

Как писал портал iz.ru в конце января, одной из ключевых тем переговоров о формировании правительства Германии являются антироссийские санкции, и пока немецкие депутаты не могут найти консенсус в данном вопросе.

За сохранение ограничительных мер в нынешнем виде выступают члены Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) настаивают на их смягчении. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнесмены ФРГ предупредили о серьезных рисках из-за санкций против РФ
Глава МВД ФРГ предложил создать пост уполномоченного по антисемитизму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017