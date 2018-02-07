Лидер СДПГ Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине Германии

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит министерство иностранных дел в новом кабмине Германии. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на проект коалиционного договора.

Также отмечается, что бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц станет главой министерство финансов страны.

Как писал портал iz.ru в конце января, одной из ключевых тем переговоров о формировании правительства Германии являются антироссийские санкции, и пока немецкие депутаты не могут найти консенсус в данном вопросе.

За сохранение ограничительных мер в нынешнем виде выступают члены Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) настаивают на их смягчении.