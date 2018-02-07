Россияне стали чаще летать на самолетах
Граждане РФ стали чаще летать на самолетах за последние четыре года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По информации центра, за последние два-три года перелеты совершил почти каждый третий россиянин — 29%. При этом в 2014 году этот показатель составил 19%.
«Ядро группы авиапассажиров составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (54%), респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (44%), молодые люди (36% среди 18-24-летних, 37% среди 25-34-летних)», — говорится в сообщении.
По данным ВЦИОМа, россияне предпочитают самолеты из-за быстроты (78%) и комфорта (18%) поездки. При этом, по словам 27% граждан, альтернативных видов транспорта для их нужд нет.
Чаще всего пассажиры летают в отпуск — 68% и командировки — 18%. Те, кто не совершал перелеты в последние несколько лет либо не видел в этом необходимости (60%), либо не мог себе позволить авиаперелет из-за высоких цен на билеты (26%).
ВЦИОМ отмечает, что пользоваться воздушным транспортом боится каждый третий россиянин (33%). При этом 50% опрошенных считают самолеты «в целом безопасными».
Граждане России также считают, что сейчас отечественная гражданская авиация переживает активное развитие (39%). Не согласны с этим мнением 14% участников опроса.
Исследование было проведено 4-5 февраля. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
7 февраля, писали «Известия», гражданская авиация России в 2017 году продемонстрировала рекордный рост объемов перевозок — услугами авиакомпаний из РФ воспользовались более 105 млн пассажиров.