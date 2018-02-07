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Россияне стали чаще летать на самолетах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Граждане РФ стали чаще летать на самолетах за последние четыре года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

По информации центра, за последние два-три года перелеты совершил почти каждый третий россиянин — 29%. При этом в 2014 году этот показатель составил 19%. 

«Ядро группы авиапассажиров составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (54%), респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (44%), молодые люди (36% среди 18-24-летних, 37% среди 25-34-летних)», — говорится в сообщении.

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По данным ВЦИОМа, россияне предпочитают самолеты из-за быстроты (78%) и комфорта (18%) поездки. При этом, по словам 27% граждан, альтернативных видов транспорта для их нужд нет. 

Чаще всего пассажиры летают в отпуск — 68% и командировки — 18%. Те, кто не совершал перелеты в последние несколько лет либо не видел в этом необходимости (60%), либо не мог себе позволить авиаперелет из-за высоких цен на билеты (26%).

ВЦИОМ отмечает, что пользоваться воздушным транспортом боится каждый третий россиянин (33%). При этом 50% опрошенных считают самолеты «в целом безопасными». 

Граждане России также считают, что сейчас отечественная гражданская авиация переживает активное развитие (39%). Не согласны с этим мнением 14% участников опроса. 

Исследование было проведено 4-5 февраля. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

7 февраля, писали «Известия», гражданская авиация России в 2017 году продемонстрировала рекордный рост объемов перевозок — услугами авиакомпаний из РФ  воспользовались более 105 млн пассажиров.

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