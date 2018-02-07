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Володин отправится с визитом в Иран и Азербайджан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что планирует совершить визит в Иран 8-9 апреля.

«Цель этой поездки — реализация ранее достигнутых договоренностей, которые у нас были с коллегой господином председателем парламента Ирана Али Лариджани», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, политик намерен отправиться в Азербайджан после намеченных на 11 апреля внеочередных президентских выборов в этой стране. Как уточнили в Госдуме, точная дата этой поездки будет согласована несколько позднее.

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