Володин отправится с визитом в Иран и Азербайджан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что планирует совершить визит в Иран 8-9 апреля.

«Цель этой поездки — реализация ранее достигнутых договоренностей, которые у нас были с коллегой господином председателем парламента Ирана Али Лариджани», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, политик намерен отправиться в Азербайджан после намеченных на 11 апреля внеочередных президентских выборов в этой стране. Как уточнили в Госдуме, точная дата этой поездки будет согласована несколько позднее.