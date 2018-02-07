Лыжную горку детской спортшколы в Брянске признали опасной для жизни

В Брянске горнолыжный склон, действовавший на территории детско-юношеской спортивной школы «Олимп», признан опасным для жизни. Сейчас он закрыт.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», которая первой сообщила властям об этом склоне, со временем горка была превращена в свалку. Насыпь возвели сами тренеры спортивной школы еще 15 лет назад. Однако со временем трамплин перестали использовать. Зимой гора начала осыпаться, представляя опасность для здания школы.

Несколько дней назад гору осмотрел глава города Александр Хлиманков, однако, как отмечает издание, пока власти не решили, что делать с этим горнолыжным склоном.

В конце января портал iz.ru сообщал о том, что в горах сочинского курорта в Красной Поляне погиб мужчина. Он катался на необорудованной трассе. Для эвакуации тела потребовался вертолет МЧС, поскольку наземная транспортировка не представлялась возможной из-за сложного рельефа.