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Древневенгерский могильник получит мемориальную доску в Татарстане

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мемориальную доску установят на месте древневенгерского могильника в Алексеевском районе, Республика Татарстан, об этом рассказал генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

К лету 2018 года планируется установить на месте венгерского могильника в селе Большие Тиганы мемориальную доску. Могильник был в этом месте с VIII по X века, сейчас там только поле. Древние захоронения были обнаружены группой археологов в 1978 году. На данный момент все раскопки там прекращены.

«С главой Алексеевского района мы обсудили, как можно дальше работать в этой сфере. В этом году планируется поставить мемориальную доску на месте могильника. Сейчас этот вопрос уточняется. Вероятно, доска появится к лету», — отметил Адам Штифтер в интервью ИА «Татар-информ».

Весной специалисты-археологи планируют исследовать территорию, чтобы оценить масштаб работ по поиску исторического материала. Потом, осенью, на основе находок планируется провести большой семинар, в котором примут участие археологи из Венгрии и Татарстана.

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