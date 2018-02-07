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В РАН прокомментировали запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

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Фото: Global Look Press
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмoнт прокомментировал запуск ракеты-носителя Falcon Heavy компании Space X со спортивным электромобилем Tesla.

«С точки зрения ракетной техники это очень серьезное достижение, потому что у Илона Маска получилось сделать запуск фантастически дешево», — цитирует ученого RT.

Эйсмoнт отметил, что запуск Falcon Heavy стоил около $100 млн, в то время, как запуск шаттла «без разработки, без изготовления — около $500 млн».

«Такое серьезное снижение цены означает некий прорыв. Особенно если учесть, что ступени ракеты возвращаемые. А исследования в космосе сдерживает именно их цена», — пояснил ученый.

Он добавил, что автомобиль Tesla со временем может претендовать на роль астероида или вернуться к Земле.

«Его можно рассматривать как околоземный астероид. Есть определенная вероятность столкновения с Землей. Он может вернуться к Земле, войти в ее атмосферу и сгореть», — заключил эксперт.

Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster, который использовался в качестве полезной нагрузки при старте. За рулем авто находится манекен в космическом скафандре.

При этом первая ступень центрального разгонного блока Falcon Heavy не смогла приземлиться в установленном месте –– на плавучей платформе в Атлантическом океане. По словам Маска, причиной аварии стало то, что в блоке закончилось топливо, которое бы смогло запустить двигатели и позволить совершить удачную посадку.

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