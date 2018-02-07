Прямой эфир

Дороги Липецка чистят от снега в круглосуточном режиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала сезона с улиц Липецка было вывезено более 155 тыс. куб. снега, который скопился на обочине после расчистки магистралей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, сообщил директор городского управления благоустройства Алексей Востриков.

GOROD48 уточняет, что минувшей ночью на борьбу с последствиями снегопада вышли 73 единицы техники. В дневные часы это количество будет увеличено до 110. Проезжие части обрабатывают противогололедными реагентами.

Коммунальные службы жалуются, что вывозить снег им мешают припаркованные у тротуаров автомобили. Жителей города призывают убрать автотранспорт, оставленный вдоль проезжей части, а также отогнать его с территории дворов. 

Между тем по прогнозам синоптиков через несколько дней в Липецке снова будет идти снег. Водителей просят быть особенно внимательными и учитывать погодные условия при выборе скоростного режима.

В Москве продолжают устранять последствия снегопада, который обрушился на город в минувшие выходные. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, город будет очищен в течение пяти-шести дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег
Животные в Московском зоопарке радуются снегопаду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017