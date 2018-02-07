Дороги Липецка чистят от снега в круглосуточном режиме

С начала сезона с улиц Липецка было вывезено более 155 тыс. куб. снега, который скопился на обочине после расчистки магистралей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, сообщил директор городского управления благоустройства Алексей Востриков.

GOROD48 уточняет, что минувшей ночью на борьбу с последствиями снегопада вышли 73 единицы техники. В дневные часы это количество будет увеличено до 110. Проезжие части обрабатывают противогололедными реагентами.

Коммунальные службы жалуются, что вывозить снег им мешают припаркованные у тротуаров автомобили. Жителей города призывают убрать автотранспорт, оставленный вдоль проезжей части, а также отогнать его с территории дворов.

Между тем по прогнозам синоптиков через несколько дней в Липецке снова будет идти снег. Водителей просят быть особенно внимательными и учитывать погодные условия при выборе скоростного режима.

В Москве продолжают устранять последствия снегопада, который обрушился на город в минувшие выходные. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, город будет очищен в течение пяти-шести дней.