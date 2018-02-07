Полпред главы Ставрополья найден мертвым

Следователи начали проверку по факту гибели полномочного представителя губернатора Ставропольского края Александра Коробейникова. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сообщается, что тело Коробейникова с огнестрельным ранением было обнаружено утром 7 февраля во дворе частного дома. Отмечается, что Александр Коробейников в качестве полпреда главы Ставрополья курировал Минераловодский городской округ, города Лермонтов и Пятигорск.

Портал iz.ru писал о том, что племянник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, Хасан Евкуров был найден мертвым с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля в станице Троицкой.