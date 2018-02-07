Прямой эфир

В квартире в Подмосковье найдены тела двух человек и плачущий младенец

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тела супругов с ножевыми ранениями обнаружены в запертой изнутри квартире в Павловском Посаде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, тела супругов обнаружили 6 февраля в квартире на девятом этаже многоэтажного жилого дома. В этой же комнате находился плачущий младенец. Было установлено, что ребенок родился 3 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Сообщается, что убитые супруги несколько дней назад переехали из Москвы в Павловский Посад к родственникам.

Как передает РЕН ТВ, медики оценивают состояние новорожденной девочки как средней тяжести. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением.

Портал iz.ru писал о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства двух рабочих, которое произошло в «новой Москве». Инцидент произошел вечером 4 февраля в одном из домов нового жилого комплекса в поселении Воскресенское.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшего мужа погибшей при пожаре в Москве женщины подозревают в поджоге
Молодого человека в Венесуэле убили и съели из-за двух долларов
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017