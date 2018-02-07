В квартире в Подмосковье найдены тела двух человек и плачущий младенец

Тела супругов с ножевыми ранениями обнаружены в запертой изнутри квартире в Павловском Посаде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, тела супругов обнаружили 6 февраля в квартире на девятом этаже многоэтажного жилого дома. В этой же комнате находился плачущий младенец. Было установлено, что ребенок родился 3 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Сообщается, что убитые супруги несколько дней назад переехали из Москвы в Павловский Посад к родственникам.

Как передает РЕН ТВ, медики оценивают состояние новорожденной девочки как средней тяжести. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением.

Портал iz.ru писал о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства двух рабочих, которое произошло в «новой Москве». Инцидент произошел вечером 4 февраля в одном из домов нового жилого комплекса в поселении Воскресенское.