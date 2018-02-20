С нового года в нашей стране стартовало десятилетие детства, а значит, вопросам образования и воспитания подрастающего поколения будет уделяться еще больше внимания. Современный мир меняется стремительными темпами, и система образования должна идти в ногу со временем. К слову, в СМИ активно обсуждается тема нововведений в школах.

То и дело звучат различные идеи — о переносе начала учебного года, введении в школьную программу астрономии и второго иностранного языка, курса по семейным отношениям или о создании базовых учебников по предметам. Но как относятся к новациям родители учеников?

Мы в ОНФ регулярно проводим опросы. Многие мамы и папы поддерживают появление уроков по астрономии, поскольку она расширяет кругозор ребенка. Выступают и за изучение второго иностранного языка, если он будет преподаваться должным образом. Родители также одобряют идею введения в школьную программу основ семейной жизни — это позволит ребятам получить дополнительные знания по психологии, педагогике, медицине, этике, успешно вступить во взрослую жизнь, ответственно подойти к созданию семьи.

С большим вниманием не только родительская, но и педагогическая общественность следит за обсуждением базовых учебников по школьным предметам. Тема учебной литературы — и ее качества, и обеспеченности ею школ — остается непростой. Решение этой задачи требует ответа на целый ряд вопросов. Кто пишет учебник? Как проходит его экспертиза и апробация? Кто издает готовую учебную литературу, и как она попадает в школы? Сегодня на каждом из этих этапов возникают сбои.

И пока в научных кругах ведутся дискуссии о том, какая концепция должна лечь в основу того или иного нового учебника, родители недоумевают: почему в купленных на их деньги книгах встречаются опечатки, ошибки и нелепые задания? Процедуру принятия решения о включении учебников в федеральный перечень необходимо пересмотреть. Предложенный нами алгоритм подразумевает поэтапную экспертизу с участием Российской академии наук, Российской академии образования и общественно-профессионального сообщества. И самое главное — новые учебники должны проходить проверку самой школьной практикой — без этого нельзя быть уверенными в их качестве. Разумеется, потребуется время, и это также нужно учесть при совершенствовании механизма экспертизы школьной литературы.

При этом очевидно, что прошло время, когда учебник был альфой и омегой учебного процесса. В условиях введения новых стандартов, развития дистанционного образования учитель, реально составляющий рабочую программу для каждого класса, пользуется двумя-тремя учебниками. В одном лучше изложен теоретический раздел, в другом — хороший набор задач. А под какие-то темы учебник еще не написан, и на помощь учителю приходят выдержки из научных статей или самостоятельно составленные конспекты. Так реализуются вариативные программы по предмету. Так ведется исследовательская и проектная работа, решение творческих и изобретательских задач, которые стали неотъемлемой частью сегодняшней школы.

Поэтому до того, как российские образовательные учреждения смогут получить качественные базовые учебники по каждому предмету, нам необходимо решить другую задачу: определить, опять же, базовое содержание стандартов обучения. Эта работа до сих пор не проделана как следует, хотя с момента их утверждения прошло уже пять лет. Иными словами, всё еще нет консенсуса и понимания, чему же обязана учить каждая школа от Калининграда до Владивостока, с какими знаниями любой российский выпускник должен вступать во взрослую жизнь. Хочу отметить, что опросы родителей, школьников и педагогов подтверждают, насколько значимо решение этой задачи. Также подавляющее большинство наших респондентов поддерживает закрепление различных форм трудового воспитания в школе — этот показатель уже в течение девяти месяцев не опускается ниже 80%.

Начало нового календарного года было отмечено очередным витком дискуссии о том, стоит ли разрешить регионам начинать учебный год с 1 октября. Но нельзя забывать о том, что День знаний — это не просто некоторая бюрократическая отметка. Это традиция, сложившаяся в советскую эпоху, которая очень важна для многих миллионов наших граждан. Вопрос любых нововведений в сфере образования — очень тонкий и щепетильный. Нередко мамы и папы учеников болезненно относятся к различным новациям в этой области. Поэтому все предлагаемые перемены должны быть понятны родителям, образовательному сообществу и, самое главное, найти поддержку у школьников. Нововведения нужно претворять в жизнь с учетом пожеланий детей. А уж если кто-то не согласен, явно стоит провести дополнительную экспертизу и общественное обсуждение.

Автор — координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке

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