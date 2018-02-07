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Брянск поможет Казани в восстановлении легендарного самолета Пе-2

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Брянск поучаствует в процессе восстановления легендарного самолета Пе-2. В город прибыли поисковики из Казани. Им передали часть фрагментов знаменитого пикирующего бомбардировщика.

Лопасти винта, часть обшивки, двигатель и шасси были найдены в Дятьковском районе Брянской области, на местах сражения Великой Отечественной войны. Их обнаружили еще в 2015 году.

Обломки пролежали в земле с 1942 года. Теперь фрагменты будут доставлены в Казань и станут частью действующей модели самолета Пе-2, сообщает ресурс NASHBRYANSK.RU.

В ноябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в Михайловском районе Приморского края был обнаружен бомбардировщик Пе-2. Самолет потерпел крушение в 1950-х годах.

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