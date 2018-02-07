Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает приравнивание минимального размера оплаты труда (МРОТ) к уровню прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Законопроект в первом чтении принят единогласно: 428 — за, против — нет, воздержавшихся нет», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует ТАСС.

Предыдущий закон о повышении МРОТа был принят нижней палатой парламента в декабре 2017 года, он предусматривал повышение МРОТа до 9489 рублей в месяц с 1 января 2019 года.

Инициатором более оперативного выравнивания двух показателей стал президент России Владимир Путин. Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода глава государства заявил, что оно произойдет с 1 мая 2018 года, а не в начале 2019 года, как планировалось ранее.