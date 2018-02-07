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Более 160 кг молочной продукции забраковали в 2017 году в Липецке

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Инспекторы управления Роспотребнадзора по Липецкой области проинспектировали процесс производства и оборота молока и молочной продукции. За весь 2017 год было забраковано 95 партий общим весом 161 кг.

Как сообщает Lipetskmedia со ссылкой на ведомство, в течение года прошло 196 проверок, они были плановыми и внеплановыми. На исследование отбирались пробы молока и молочной продукции.

В Роспотребнадзоре утверждают, что вся продукция, которая была признана некачественной, завозилась из-за пределов Липецкой области. Чаще всего она не соответствовала обязательным требованиям техрегламента по показателям идентификации и микробиологическим показателям. Кроме того, нарушались условия хранения сырья и готовой продукции, режима мытья и обработки инвентаря.

За этот период было вынесено 142 постановления в отношении виновных лиц. Общая сумма административных штрафов — 600 тыс. рублей.

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