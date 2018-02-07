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В Улан-Удэ наградили спасшего детей при ЧП в школе подростка

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Фото: пресс-служба Росгвардии
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Старшеклассника Давыда Мамонова, спасавшего детей во время нападения на школу № 5 в Улан-Удэ, наградили Росгвардия и Федерация самбо Бурятии. Об этом передает в среду, 7 февраля, пресс-служба управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по региону.

По данным ведомства, Давыду в торжественной обстановке «объявили благодарность за отвагу, мужество и смелость при спасении людей во время чрезвычайного происшествия». Школьник отметил, что себя героем не считает, по его мнению, так должен поступить каждый.

«Многие помогали мне вытаскивать людей, оказывать первую медицинскую помощь — друзья, учителя, персонал школы, мы все спасали людей», — сказал подросток.

Сообщается, что Давыд несколько лет занимается самбо и является неоднократным призером соревнований, передает «Федеральное агентство новостей».

Вооруженный топором девятиклассник 19 января напал на семиклассников и педагога в школе в Улан-Удэ. В результате инцидента были госпитализированы семь человек, включая нападавшего.

Давыд Мамонов, как выяснилось после ЧП, вынес на руках раненую девочку для оказания первой помощи, а также не подпустил нападавшего к другим детям. Кроме того, молодой человек помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

Портал iz.ru писал о заявлении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что администрации школ, где в январе произошли нападения на учеников и учителей, знали о готовящихся атаках, но не поверили имеющейся информации.

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