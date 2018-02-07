Прямой эфир

Актрисе из сериала «Вечный зов» отказали в пенсии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актрисе Елене Кудряшовой, которая получилась известность благодаря сериалу «Вечный зов», отказали в получении пенсии. Женщина четыре месяца назад через Октрябрьский районный суд Екатеринбурга пыталась добиться получения выплат. Однако на последнем заседании суд отказал в удовлетворении ее иска.

Как передает РЕН ТВ, 56-летней актрисе до необходимых семи лет трудового стажа не хватает двух лет. Адвокатам Кудряшовой не удалось добиться признания некоторых документов доказательствами работы актрисы в определенных организациях. Сообщается, что эти записи не были занесены в трудовую книжку.

Отмечается, что документы о том, что Кудряшова работала на «Свердловской киностудии» и «Мосфильме», были утеряны. Актриса намерена обжаловать решение в областном суде.

Портал iz.ru писал о том, что российское правительство не разрабатывает инициативы по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров. Ранее в СМИ появились сообщения о намерении властей лишить в 2018 году денежной господдержки работающих пенсионеров с годовым доходом, превышающим 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пособия и пенсии увеличили 2,2 млн жителей Москвы
ПФР рассказал о запланированном с февраля росте выплат льготникам
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017