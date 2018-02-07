Актрисе из сериала «Вечный зов» отказали в пенсии

Актрисе Елене Кудряшовой, которая получилась известность благодаря сериалу «Вечный зов», отказали в получении пенсии. Женщина четыре месяца назад через Октрябрьский районный суд Екатеринбурга пыталась добиться получения выплат. Однако на последнем заседании суд отказал в удовлетворении ее иска.

Как передает РЕН ТВ, 56-летней актрисе до необходимых семи лет трудового стажа не хватает двух лет. Адвокатам Кудряшовой не удалось добиться признания некоторых документов доказательствами работы актрисы в определенных организациях. Сообщается, что эти записи не были занесены в трудовую книжку.

Отмечается, что документы о том, что Кудряшова работала на «Свердловской киностудии» и «Мосфильме», были утеряны. Актриса намерена обжаловать решение в областном суде.

Портал iz.ru писал о том, что российское правительство не разрабатывает инициативы по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров. Ранее в СМИ появились сообщения о намерении властей лишить в 2018 году денежной господдержки работающих пенсионеров с годовым доходом, превышающим 1 млн рублей.