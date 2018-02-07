Госдума обяжет охотников учиться снаряжать патроны

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 февраля рассмотрит поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего владельцам любого охотничьего, а также спортивного длинноствольного оружия самостоятельно снаряжать патроны к нему.

По действующей норме самостоятельно снаряжать патроны могут только владельцы охотничьего гладкоствольного оружия. При этом снаряжать патроны для нарезного охотничьего оружия запрещено. За такие действия грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Как указывал в пояснительной записке автор законопроекта единоросс Владислав Резник, необходимость поправок вызвана санкциями в отношении России, из-за которых «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию», сообщает РБК.

Ко второму чтению законопроекта поступило три поправки. По одной из них граждане, «впервые приобретающие охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, должны пройти обучение правилам безопасного снаряжения патронов к нему».



Еще одна поправка отложит срок вступления закона в силу на сентябрь 2018 года. Третья поправка носит юридико-технический характер, уточнил депутат Эрнест Валеев.

В конце января сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который обяжет россиян, владеющих оружием, носить специальные жилеты или опознавательные знаки.