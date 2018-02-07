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Магнитогорск вошел в число мировых лидеров по пробкам

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Уральский город Магнитогорск стал восьмым в мире по объему времени, которое его жители проводят в дорожных пробках. За год стояние в заторах занимает у них 73 часа. Рейтинг составили аналитики компании INRIX.

Хуже обстоят дела в Лос-Анджелесе, Москве, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Сан-Франциско, Лондоне и Боготе. Жители этих городов тратят в пробках от 102 до 74 часов своей жизни.

Как отмечает ИА «Ура.ру», если воспользоваться более сложной формой расчета, учитывать площади городов, типы дорог и их загруженность, то у Магнитогорска по количеству пробок — уже третье место. Первое место занимает Лос-Анджелес, а второе — Москва.

Свою версию рейтинга загруженности городов представили голландские исследователи из компании TomTom. В нем Екатеринбург занял 52-е место из 390, у Москвы — 13-е место.

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