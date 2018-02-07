В Магадане водитель снегоуборочной машины насмерть задавил мужчину

Водитель погрузчика, убиравший снег в одном из дворов в Магадане, насмерть задавил жителя города. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, за рулем был 41-летний мужчина, который не имел права управления транспортным средством, удостоверения машиниста-тракториста и документов на машину. Сообщается, что он, управляя фронтальным погрузчиком, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад и наехал на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время в отношении водителя погрузчика решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Портал iz.ru писал о том, что в Магадане на четырехлетнюю девочку упал снег при очистке кровли дома. По факту ЧП прокуратура ведет проверку.