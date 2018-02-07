Погибшего в Сирии пилота Су-25 похоронят в Воронеже

Похороны пилота Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии, пройдут в Воронеже. Об этом заявило Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, церемония погребения с воинскими почестями состоится 8 февраля.

Тело Филипова было доставлено в РФ во вторник, 7 февраля.

Российский штурмовик Су-25 был сбит террористами 3 февраля. Летчик успел катапультироваться, однако оказался в районе Телль-Дебеса, который контролируется боевиками. Филипов получил тяжелые ранения. После того как его окружили террористы, он привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.



