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Погибшего в Сирии пилота Су-25 похоронят в Воронеже

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Похороны пилота Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии, пройдут в Воронеже. Об этом заявило Министерство обороны России. 

Как сообщили в ведомстве, церемония погребения с воинскими почестями состоится 8 февраля. 

Тело Филипова было доставлено в РФ во вторник, 7 февраля. 

Российский штурмовик Су-25 был сбит террористами 3 февраля. Летчик успел катапультироваться, однако оказался в районе Телль-Дебеса, который контролируется боевиками. Филипов получил тяжелые ранения. После того как его окружили террористы, он привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

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