Заключенные омской колонии соорудили «Тополь-М»

В исправительной колонии № 6 в Омске вылепили из снега макет межконтинентального ракетного комплекса «Тополь-М». На то, чтобы построить ледяную скульптуру, у заключенных ушло 15 дней.

Как сообщает РИА «Омск-информ», над макетом трудились семь человек. Комплекс был сделан практически в натуральную величину. Все его детали воспроизведены максимально точно. Длина установки — 13,5 м, ширина — 3,5 м, а высота — около 2,5 м.

Агентство отмечает, что сидельцы этой колонии не в первый раз создают из снега масштабные скульптуры. Например, в 2017 году к 100-летию революции они соорудили крейсер «Аврора».

Портал iz.ru ранее сообщал, что в колониях Красноярского края каждый год проводится конкурс ледовых скульптур. В основном заключенные делают фигуры животных — символы года, крепости, города и замки.