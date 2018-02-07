Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy производства компании SpaceX разбился при посадке, два боковых ускорителя смогли успешно отсоединиться и приземлиться на посадочные платформы.

Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на заявление представителя SpaceX.



По его словам, первая ступень центрального разгонного блока рухнула в 100 м от места запланированной посадки, она упала в воды Атлантического океана со скоростью около 482 км/ч. При этом изначально планировалось, что ускоритель сможет приземлиться на плавучую платформу.

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошел с мыса Канаверал 6 февраля в 23:45 мск. Американский президент Дональд Трамп уже поздравил основателя SpaceX Илона Маска с успешным запуском. Он отметил, что это достижение продолжает демонстрировать американскую изобретательность во всей красе.

Сам Маск также не оставил без внимания данное событие, объявив об успешном запуске. Также изобретатель показал видео, снятое в красной Tesla Roadster. Электромобиль вишневого цвета, находившийся в качестве полезной нагрузки на ракете, вышел на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом. За рулем автомобиля находится манекен в скафандре SpaceX.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Falcon Heavy создавалась фактически представляет собой три ракеты, она способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т.