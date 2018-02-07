Военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся США в $45 млрд.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер.

Эта сумма включает в том числе расходы на американскую армию в Афганистане в размере $13 млрд, расходы на афганских военных — $5 млрд, а также $780 млн на экономическую помощь и логистические нужды, сообщает «РИА Новости».

При этом Шривер считает, что Афганистан еще далек от того, чтобы самостоятельно справляться с угрозами, там 17 лет идет война с движением «Талибан» (запрещено в РФ).

«Наши интересы безопасности в Афганистане, в регионе достаточно значительны, чтобы поддерживать афганское правительство в его борьбе с талибами», — добавил он.

Ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальные группировки объявили о начале наступления и активизировали подрывную деятельность против Кабула и иностранных войск.

3 февраля министр обороны страны Джеймс Мэттис заявил о том, что США не планируют отправлять в Афганистан дополнительную тысячу военнослужащих.