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Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 4 человек

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Количество погибших в результате землетрясения в городе Хуалянь в восточной части Тайваня увеличилось до четырех человек. Не менее 219 человек пострадали, еще 173 не выходят на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Сина».

Напомним, в 23:50 по местному времени (18:50 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ранее сообщалось о двух погибших и 202 пострадавших. Ударом стихии были разрушены пять зданий, в том числе отель. О наличии среди потерпевших иностранных граждан не сообщается. Подземные толчки вызвали сбои в работе транспортной системы, а также системы энергоснабжения — более 560 домов остаются без электричества.

В 11-этажном здании были разрушены три первых этажа, постройка накренилась на бок. В ней оказались заблокированы 29 человек, еще 116 были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Позже было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,6, не менее четырех афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. 

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