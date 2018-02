Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 4 человек

Количество погибших в результате землетрясения в городе Хуалянь в восточной части Тайваня увеличилось до четырех человек. Не менее 219 человек пострадали, еще 173 не выходят на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Сина».

Напомним, в 23:50 по местному времени (18:50 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Ранее сообщалось о двух погибших и 202 пострадавших. Ударом стихии были разрушены пять зданий, в том числе отель. О наличии среди потерпевших иностранных граждан не сообщается. Подземные толчки вызвали сбои в работе транспортной системы, а также системы энергоснабжения — более 560 домов остаются без электричества.

Video shows firefighters in Taiwan attempting to get inside collapsed hotel where at least two people were trapped after 6.4-magnitude earthquake. https://t.co/n50z0NeaZN pic.twitter.com/CK4lVgXP5C