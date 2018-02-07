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Крупную партию контрабанды бивней мамонта задержали в Приморье

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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта, которую пытались нелегально вывезти из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вес контрабанды составил не менее 4,5 т. Вывезти с территории России такой объем древних ископаемых пытались по поддельным документам.

«В порту Владивосток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку вывоза за рубеж в нарушение требований российского законодательства более 4,5 т бивней мамонта. С таким объемом пограничники столкнулись впервые», –– отметили в погранслужбе.

Обнаружили ценный груз в одном из контейнеров. Якутская фирма-отправитель снабдила партию разрешительными документами, согласно которым она не представляла культурной ценности и оценивалась менее чем в 2 млн рублей.

«Экспертиза показала, что бивни и их части представляют собой сырье наилучшего качества и являются культурной ценностью», –– рассказали в ведомстве.

Согласно проведенному исследованию 650 фрагментов, особую ценность представляют 14 из них.

«Заполучить такой экземпляр в свою коллекцию мечтал бы любой российский музей», –– отметили в пресс-службе.

Специалисты оценили общую стоимость партии в 340 млн рублей.

В январе портал iz.ru сообщал, что в Приморье перекрыли крупный канал контрабанды лап медведей и тигров. Попытку незаконного вывоза из России 850 медвежьих лап, шкур тигров, костей и когтей предприняли трое граждан КНР и два россиянина.

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