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Член МОКа от Сирии не смог попасть на заседание сессии комитета

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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Сирии Самих Мудаллал был вынужден пропустить первый день работы сессии организации из-за проблемы с разрешением на въезд в Южную Корею.

«Я был вынужден блуждать по Бейруту три дня. Я уже собирался сесть в самолет, когда корейские власти попросили Qatar Airways не пускать меня на посадку. Всё дело в том, что возникли проблемы с визой, а мне сказали, что рейс был отменен», — сказал Мудаллал во время сессии МОКа, его слова приводит ТАСС.

Мудаллал назвал сложившуюся ситуацию оскорбительной для Сирии и него лично, а также призвал не замалчивать инцидент, «поскольку это влияет на репутацию МОКа».

Президент организации Томас Бах заявил, что проблема возникла по недоразумению, добавив, что «в конечном счете вы (Самих Мудаллал. — Ред.) попали сюда, причем в довольно бодром боевом настрое».

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Сессия МОКа проходит в столице Игр — Пхенчхане. Сирийские спортсмены для участия не отбирались. 

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане примут участие 168 российских атлетов. Они будут выступать под олимпийским флагом.

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