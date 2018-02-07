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Ученые создали имплант для стимулирования мозга

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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler/dpa
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Американские ученые разработали имплант для стимулирования способности мозга к запоминанию информации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авторами работы являются 22 ученых из американских университетов. Имплант работает как электростимулятор — он посылает электрические импульсы в мозг, когда необходима помощь в запоминании новой информации. В остальное время устройство функционирует в спящем режиме.

«Мы применили точечную стимуляцию к височной доле и выявили, что такая стимуляция восполняет пробелы в процессе запоминания», — сказано в исследовании.

Первые испытания разработки уже были проведены. В тестировании приняли участие 15 человек, страдающие эпилепсией. Согласно результатам, разработка повышает способность к отсроченному припоминанию на 15% — это равняется объему теряемой информации при болезни Альцгеймера за два с половиной года. 

Теперь ученые надеются, что в дальнейшем устройство можно будет использовать для лечения слабоумия и других травм головы.

Как сообщал 6 февраля портал iz.ru, ученые обнаружили главную причину возникновения рака. Согласно исследованию, основой развития злокачественных опухолей является стареющая иммунная система.

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