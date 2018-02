Тиллерсон обсудит в Колумбии рост производства кокаина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл 6 февраля в Колумбию, где он, в частности, намерен обсудить «увеличение производства кокаина».

«Секретарь [Рекс] Тиллерсон находится в Колумбии, чтобы встретиться с чиновниками, обсудить партнерство с США, увеличение выращивания коки и производства кокаина, соглашение о мире и растущее число мигрантов из Венесуэлы», — сказано в сообщении Госдепа в Twitter.

.@statedeptspox: Secretary Tillerson is in Bogota, #Colombia to meet with government officials to discuss US partnership to address the surge in coca cultivation and cocaine production, the peace accord, and the growing number of migrants from #Venezuela. pic.twitter.com/gtKipyrs5Z