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Житель Нью-Йорка приговорен к 18 годам тюрьмы за подготовку теракта

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Louie Palu
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22-летний житель Нью-Йорка Омар Салех приговорен к 18 годам лишения свободы и 10 годам условно за попытку организации теракта и нападение на сотрудников ФБР. Об этом говорится в сообщении минюста США.

По данным следствия, Салех планировал совершить террористическую атаку в поддержку «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

«Подсудимый вступил в сговор с другими лицами с тем, чтобы привести в действие бомбу на основе скороварки и тем самым устроить теракт в Нью-Йорке, он также участвовал в попытке нападения на правоохранительные органы, которые за ним следили», –– заявил и.о. помощника генпрокурора Эдвард О'Каллаган.

Также выяснилось, что Салех со своим сообщником Фаридом Мумуни намеревался поехать на территории, подконтрольные террористам, и присоединиться к боевикам.

Ранее обвиняемый полностью признал свою вину.

Он был задержан в июне 2015 года. Во время задержания он пытался ударить ножом агентов ФБР.

6 февраля портал iz.ru сообщил, что президент США Дональд заявил об отмене указа экс-президента Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы в Гуантанамо, где содержатся лица, обвиняемые Вашингтоном в терроризме.

«Террористов нужно уничтожать, а при необходимости задерживать и допрашивать», — заявил Трамп.

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