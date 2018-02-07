Прямой эфир

Движение на трассе М-4 «Дон» восстановлено после инцидента с проводами

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение транспорта на трассе М-4 «Дон» около поселка Рассвет в сторону аэропорта Ростова-на-Дону Платов восстановлено — ранее на участке дороги произошло падение проводов, из-за чего образовалась очередь из машин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Ростовской области.

«Там провода упали, МЧС работает. Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Там затор сейчас», — цитирует агентство своего собеседника.

Позже оперативный дежурный ГУ МЧС сообщил, что дорога расчищена, пробок нет. 

Ранее 5 февраля портал iz.ru сообщал об ограничении движения в Саратове в связи с погодными условиями — на дорогах города образовались пробки в девять баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение приостановлено на Горьковском направлении МЖД из-за непогоды
Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017