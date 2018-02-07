Движение на трассе М-4 «Дон» восстановлено после инцидента с проводами

Движение транспорта на трассе М-4 «Дон» около поселка Рассвет в сторону аэропорта Ростова-на-Дону Платов восстановлено — ранее на участке дороги произошло падение проводов, из-за чего образовалась очередь из машин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Ростовской области.

«Там провода упали, МЧС работает. Сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Там затор сейчас», — цитирует агентство своего собеседника.

Позже оперативный дежурный ГУ МЧС сообщил, что дорога расчищена, пробок нет.

Ранее 5 февраля портал iz.ru сообщал об ограничении движения в Саратове в связи с погодными условиями — на дорогах города образовались пробки в девять баллов.