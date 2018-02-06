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Суд Москвы арестовал до апреля экс-чиновников Дагестана

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Басманный суд Москвы отправил под арест сроком на два месяца, до 5 апреля, бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Раюдина Юсуфова, Шамиля Исаева и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Все экс-чиновники обвиняются в мошенничестве, хищении бюджетных средств.

По данным следствия, из-за действий подозреваемых бюджету Дагестана был нанесен ущерб в 107,8 млн рублей.

5 февраля глава республики Владимир Васильев отправил региональное правительство в отставку.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. <...> Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года», –– огласила постановление судья.

Расследование по делу чиновников ведется с 2015 года.

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По версии следствия, Юсуфов и Гамидов и их соучастники в 2013–2014 годах похитили свыше 41 млн рублей при реконструкции здания центра для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСГ).

Пока никто из фигурантов свою вину не признал.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео задержания дагестанских экс-чиновников. Отмечается, что в ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Это не первые громкие аресты в Дагестане, в январе 2018 года был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, который под руководством Гамидова получил место в министерстве финансов республики.

Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Также следователи считают, что из-за его действий бюджет потерял около 80 млн рублей.

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