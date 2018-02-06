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Более 100 человек эвакуированы из разрушенного землетрясением отеля на Тайване

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Фото: Global Look Press/Chinafotopress
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Спасателям удалось эвакуировать 116 человек, заблокированных в частично обрушенном здании отеля Marshal после сильного землетрясения в городе Хуалянь в восточной части Тайваня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство CNA. 

Напомним, в 23:50 по местному времени (18:50 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,4, очаг подземных толчков залегал на глубине 11 км. В результате удара стихии погибли два человека, еще 188 пострадали. О наличии среди потерпевших иностранных граждан не сообщается. Официальных данных от местных властей пока не поступало.

В результате землетрясения три первых этажа 11-этажного здания были сильно разрушены, постройка накренилась на один бок. Остались ли еще люди в здании, остается неизвестным. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы военные, пожарные, спасатели, врачи и полицейские собаки.

Ударом стихии были вызваны сбои в работе транспортной системы, а также системы энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества.  

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