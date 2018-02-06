Снег снова выпал в пустыне Сахара

Британское издание Daily Mail сообщает о том, что в пустыне Сахара снова выпал снег. Песчаные дюны в районе алжирского города Айн-Сефра покрыты снегом. Этот снегопад в Сахаре — второй в текущем году. Ранее снегопад отмечался 7 января в том же районе, тогда высота снежного покрова достигла 40 см.

Всего за период с декабря 2016 года в этом районе снег выпадал четырежды. До этого снега в Сахаре не было 37 лет, ранее сообщал портал iz.ru.

Сахара — самая жаркая пустыня в мире, осадки там являются большой редкостью, особенно снег.