Бывший муж погибшей в пожаре в Москве женщины подозревается в поджоге

Экс-супруг погибшей в пожаре на востоке Москвы женщины подозревается в поджоге квартиры. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК по столице Юлия Иванова.

Пожар произошел в ночь на 6 февраля в квартире на шестом этаже жилого дома на улице Новокосинской. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. В квартире проживала семья из семи человек, в том числе трое детей. Дети, их отчим и дедушка были госпитализированы. Ранее сообщалось, что во время пожара они выпрыгнули из окна до прибытия пожарных. Мать и бабушка погибли.

По данным следствия, в день трагедии в квартире находился бывший муж погибшей. Во время застолья и распития спиртных напитков мужчина из ревности решил убить всех, кто находился в квартире.

«Дождавшись, когда все уснут, последний взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат. После чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ», –– рассказала Иванова.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Он полностью признал вину.

1 февраля портал iz.ru сообщал, что в Орловской области мужчина поджег дом соседа из личной неприязни.