Бывшего мужа погибшей при пожаре в Москве женщины подозревают в поджоге

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в поджоге квартиры жилого дома на востоке Москвы, в результате которого погибли две женщины и пострадали трое детей. Об этом информирует пресс-служба столичного главка СКР.

Инцидент произошел в квартире на шестом этаже в доме 46 на Новокосинской улице 6 февраля. Площадь пожара составила 40 кв. м.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), и ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи установили, что в квартире проживала семья из семи человек. В день инцидента в квартире находился бывший муж одной из погибших женщин. В результате распития спиртных напитков мужчина на фоне ревности поджег стены и занавески в двух комнатах, когда остальные члены семьи спали. После этого экс-супруг вышел из квартиры и закрыл ее на ключ.

Представители СК пояснили, что подозреваемого удалось задержать, в ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.